В Кургане жители четырех улиц останутся без холодной воды

Курган (Новый День, Ольга Федорова) – В Кургане 8 октября без холодной воды останутся жители домов сразу четырех улиц. Как сообщили в компании «Водный Союз», в этот день специалисты произведут врезку капитально отремонтированного участка водопровода. Для проведения работ понадобится ограничить холодное водоснабжение в ряде жилых домов и административных зданий.

В субботу с 9 до 21 часа холодной воды не будет по следующим адресам:

– ул. Дзержинского №43-61, 60-70, в т.ч. 51,53, 57,59, 61

– ул. Омская № 147-183; № 74-160 – административные здания

– ул. Пугачёва № 99а, 99, 101, 103, 118-130 – административные здания

– ул. Достоевского № 7 а-в, 7 к.1-8, котельная, административные здания.

Потребителей стоит сделать необходимый запас воды.

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