Мэрию Кургана заставили восстановить закатанные в асфальт пожарные гидранты

Курган (Новый День, Ольга Федорова) – Администрацию Кургана через суд заставили заняться ремонтом пожарных гидрантов в центре города. Состояние 14 пожарных гидрантов, расположенных на улицах К. Мяготина и Красина, не соответствует требованием. У них отсутствует шток, сбита резьба стояка, сорваны грани штока. Некоторые и вовсе засыпаны грунтом или закатаны асфальтом. В случае пожара жизнь горожан будет под угрозой.

Прокуратура, которая и выявила нарушения, обратилась в суд с требованием обязать мэрию обеспечить нормальное функционирование гидрантов. Курганский городской суд иск удовлетворил, однако чиновники отказались устранять нарушения и попытались обжаловать решение в апелляционной инстанции.

«По результатам рассмотрения определением Судебной коллеги по гражданским делам Курганского областного суда решение Курганского городского суда оставлено без изменения и вступило в законную силу», – сообщили 6 октября в прокуратуре Курганской области.

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