Мэрию Кургана заставили убирать свалку около аэропорта

Администрацию Кургана обязали ликвидировать свалку возле аэропорта. В добровольном порядке чиновники не хотели заниматься расчисткой территории от отходов, поэтому транспортная прокуратура обратилась с иском в суд. В ведомстве пояснили, что полигон угрожает безопасности полетов.

«В нарушение Воздушного кодекса РФ на земельном участке вблизи аэродрома расположена несанкционированная свалка пищевых отходов, строительного и бытового мусора, которая способствует привлечению и массовому скоплению птиц. В результате чего создается сложная орнитологическая обстановка, которая представляет угрозу безопасности полетов», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Там добавили, что скопление отходов также оказывает негативное воздействие и на окружающую среду.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу, в надзорном ведомстве установлен контроль за его фактическим исполнением.

Курган, Ольга Федорова

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