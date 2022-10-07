Пресс-секретарь завода переизбрана на пост главы курганского союза журналистов

Курганский союз журналистов переизбрал председателя – им вновь стала Ирина Борисова. Она набрала большинство голосов на отчётно-выборной конференции 7 октября 2022 года. Об этом изданию «Новый День» сообщил один из участников мероприятия.

Второй кандидат и соперник г-жи Борисовой – известный в регионе журналист Михаил Белокрылов. Сейчас он работает в издании «Область 45».

Сама г-жа Борисова в данный момент работает специалистом по связям с общественностью на «Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования».

Курган, Наталья Ефремова

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