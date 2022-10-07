В курганских храмах молятся за Путина по просьбе патриарха

В день рождения Владимира Путина, 7 октября, во всех храмах Зауралья молятся за президента России. Об этом сообщили в курганской епархии.

«В циркулярном письме, которое управление делами Московской Патриархии направило в курганскую епархию сказано: 7 октября 2022 года президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства Российского», – сообщается на сайте курганской епархии.

Также священнослужителей попросили помолиться за Путина 8 октября – в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского. «Святейший Патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента России», – рассказали в епархии.

Курган, Ольга Федорова

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