Мобилизация в Курганской области продолжается

Частичная мобилизация в Курганской области ещё не завершена. Об этом сообщили в официальном аккаунте правительства региона в телеграм 7 октября 2022 года. Пресс-служба губернатора ссылается на сведения от военного комиссара Курганской области Айрата Зарипова.

По данным агентства, план региона в рамках первого этапа частичной мобилизации – более 1500 человек.

«При частичной мобилизации не все категории подлежат отсрочке, только категории «Г» – временно негодные граждане, у которых возникли острые заболевания на момент призыва. И категория «Д» – негодные к военной службе со снятием с учёта. При медицинском осмотре в военкомате каждый призывник расписывается, что жалоб на здоровье не имеет. При наличии жалоб будут даны направления на прохождение медицинской комиссии. В воинской части, где находятся мобилизованные, ежедневно проходит утренний осмотр. Призванный гражданин может сообщить свою жалобу на здоровье. Эти данные заносятся в журнал. При сопровождении дежурного человека должны отправить в лазарет или медпункт воинской части для дальнейшего определения его годности»,– говорится в разъяснениях чиновников.

Курган, Наталья Ефремова

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