В Кургане начали пропадать кошки, жители подозревают сатанистов

У жителей Кургана начали пропадать кошки. Животные массово исчезают в районе Рябково, – сообщают люди. «Может кто знает? Что происходит в Рябково, особенно в районе чёрной речки. Стали пропадать домашние кошки из частного сектора. Как минимум у 6 людей пропали коты и кошки. Как узнать? Дети ревут, потеряли своих любимцев. Какая сволочь пакостит?», – пишут кошатники в паблике «Инцидент Курган» в ВКонтакте.

Под постом многие пользователи сообщили, что тоже на днях потеряли домашнее животное. Некоторые предположили, что в районе орудует живодер.

«У родителей была кошка далеко уходила, тоже пропала, а потом выяснилось, что у многих пропали. И что? Оказалось сосед мышей травил, а кошки отравленных мышей поймали, ну и тоже сами понимаете...ничего хорошего. Сейчас осенью их травят, ну а страдают кошки мышеловки», – написала Ева Горова.

«Я вам больше скажу. Какая-то тварь травит их и домашних собак тоже. Прям через ограду «вкусняшки» бросает. И коты мрут, и собаки», – добавляет Татьяна Щелконогова.

По еще одной версии, кошек воруют дьяволопоклонники для празднования хэллоуина.

«И они черных в основном воруют», – уточняет Елена Малиновская.

Также жители подозревают в убийстве кошек бездомных голодных собак, бомжей, чупакабру и даже депутатов.

«Это депутаты, наверное, кошек истребляют, они же запрещают чтоб у детей на дневниках были изображены котята, им нужна символика РФ. Вот и стали пропадать кошки», – рассуждает Леонид Кряковский.

Курган, Ольга Федорова

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