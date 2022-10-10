В курганских школах вводят уроки военной подготовки

В школах Курганской области вводятся уроки начальной военной подготовки. Эту дисциплину ученики начнут изучать уже в 2022 году, – сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Поручил проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки. Начнём в этом году», – написал глава Зауралья у себя в телеграм-канале.

Ранее, поздравляя учителей с их профессиональным праздником, Шумков предположил, что сообщество педагогов радо «надежде на то, что вернутся уроки полноценной начальной военной подготовки вместо не совсем понятного ОБЖ».

Курган, Ольга Федорова

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