Губернатор Шумков рассказал об ошибках мобилизации в Зауралье

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об ошибках, допущенных в процессе мобилизации в регионе и пообещал все исправить.

«Ошибки начального этапа мобилизации общеизвестны. К сожалению, система военкоматов и тылового обеспечения оказалась к этому не готова. Оттого и появились отдельные указания к призываемым в средневековом стиле – «явиться конно, людно и оружно», а парней в регулярную российскую армию начали собирать по принципу народного ополчения, кто во что горазд. И у нас нашлись «шутники», направившие повесток в 15 раз больше, чем требовалось, или вручавшие их 60-летним «дедушкам». Поправляем. Сейчас рекомендовал с нашей поддержкой провести работу по уточнению списков», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Шумков добавил, что курганские власти ведут непрерывный закуп снаряжения и имущества, необходимого для мобилизованных. Вещи покупаются как на средства бюджета, так и на деньги спонсоров.

Губернатор призвал все уполномоченные органы провести системный разбор обстоятельств, приведших к «подобной ситуации».

«Необходима срочная совместная работа по упорядочиванию списков, возобновлению системы военных сборов, организация адекватной работы по формированию запасов всех видов экипировки и снаряжения в достаточном объёме. Необходимо жестко спрашивать с тех, кто проявляет рвение и готовность несмотря ни на что отправлять парней «голыми-босыми да в чисто поле», лишь бы отчитаться об исполнении. Тех, кто работает по принципу чужая беда далеко, а «Россия большая и бабы ещё нарожают». Не нарожают. За проявление системной глупости и черствость надо отвечать», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, Ольга Федорова

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