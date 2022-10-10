Губернатор Шумков выступил против содомии на телевидении

Губернатор Курганской области Вадим Шумков упрекнул руководство центральных российских телевизионных каналов за трансляцию контента с продвижением содомии. Он заявил, что сейчас вместо разврата и сатанизма людям нужны правда и поддержка.

«Удивляет непоколебимая уверенность отдельных экспертов и функционеров, что посредственные шоу и фейерверки именно сейчас просто необходимы обществу, получающему тревожные новости, повестки и извещения. В общем, «show must go on», – написал Шумков в своем телеграм-канале. – Никто не призывает драматизировать действительность. Но трансляция по центральным каналам дебилизирующего или откровенно враждебного к культурным традициям нашего народа контента с продвижением содомии точно не помогает разрядке социального самочувствия. Это и ранее было очевидно. Но сейчас все изменилось окончательно. А ересь, разврат и сатанизм вне зависимости от упаковки остаются ересью, развратом и сатанизмом. Людям же в такие моменты как никогда нужна правда. Просто правда. Поддержка. И ощущение, что мы вместе».

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»