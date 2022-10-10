Жителей Кургана напугал онанист в городском автобусе

Жители Кургана возмущены поведением водителя одного из пассажирских автобусов. Мужчина остановил транспортное средство в центре города, вышел в пустой салон, встал у окна и принялся себя удовлетворять. Очевидцы засняли процесс на видео и выложили в соцсети.

«Вот чем занимается водитель автобуса на остановке библиотека Маяковского. Госномер с661ма45», – написал автор поста под ником Ара Апчихба.

Под постом комментаторы добавляют номер маршрута – 316. Одни пользователи высказывают обеспокоенность тем, что в Кургане общественным транспортом управляют психически нездоровые водители. Другие не исключают, что это мог быть и пассажир.

Фото – скрин с видео в группе Инцидент Курган в ВКонтакте

Курган, Ольга Федорова

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