Мэрия Кургана проведет «горячую линию» для тех, кому не дали отопление

В администрации Кургана вечером 10 октября проведут прямую линию с населением по запуску тепла. Как сообщили в мэрии, на вопросы жителей ответит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев.

«Позвонить на «горячую линию» курганцы могут в течение полутора часов: с 17 до 18:30. Задать вопросы по запуску тепла можно будет по телефону: 42-85-00. Также можно направить сообщения о завоздушенных стояках и отсутствии тепла на адрес электронной почты dialog@kurgan-city.ru. Все сообщения, которые поступят на адрес данной почты и на «горячую линию», департамент ЖКХ возьмет в работу», – заявили в мэрии.

Напомним, Курган тяжело входил в отопительный сезон. Жители несколько недель жаловались на холод в квартирах, школах и детских садиках. Даже тогда, когда чиновники отчитывались о запуске тепла в полном объеме, курганцы заявляли о холодных батареях.

Люди писали в соцсетях о том, что даже собакам приходится спать в одежде. Из-за того, что приходится включать мощные обогреватели, приходят огромные счета за электричество.

«Уважаемый губернатор, прошу сделать перерасчет электроэнергии по среднему показателю тем домам, которые не получили тепло до 4 октября, – написал 6 октября в ВКонтакте житель областного центра Андрей Лушников. – Мы были вынуждены, не заложенные на то средства тратить на обогрев квартир. К тому же оплата за киловатт стала дороже. Ранее было 3,6р/кВт. А теперь стало 3,77р/кВт. Почему мы, год из года, должны переплачивать за бесхозность и пофигизм УК и МУПов?».

Курган, Ольга Федорова

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