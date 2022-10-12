Курганский департамент выплатит бывшим сотрудникам 1 млн за незаконное увольнение

Департамент экономического развития Курганской области выплатит более 1 млн рублей двум бывшим сотрудникам за незаконное увольнение, – сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Седьмого кассационного суда Челябинска.

В августе 2020 года при реорганизации департамента промышленности и транспорта были незаконно уволены два человека. Курганские суды встали на сторону истцов. Чиновники попытались оспорить решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно.

«Поскольку увольнения Ж. и П. в судебном порядке признаны незаконными, суды пришли к правильному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных истцами требований об изменении формулировки основания и даты увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула», – пишет агентство.

Уволенным впоследствии удалось трудоустроиться лишь в 2021 году. Поскольку предыдущее увольнение суд счел незаконным, то департамент должен был восстановить их на службе, выплатить деньги за вынужденный прогул и уволить с формулировкой по выбору сотрудника. В качестве компенсации за прогул один из бывших чиновников должен получить 809 309 руб. 38 коп., а другой – 237 145 руб. 41 коп.

Курган, Ольга Федорова

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