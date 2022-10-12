Губернатор Шумков предъявил претензии «Пятерочке», людям из списка Форбс и клоунам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказал претензии к владельцам сети «Пятерочка» за то, что они не участвуют в оказании помощи жителям Донбасса, мобилизованным и их семьям.

«Кого мы не видели на пунктах оказания помощи жителям Донбасса, сбора снаряжения для мобилизованных, помощи для их семей, – задался вопросом губернатор в своем телеграм-канале. – Мы не видели там представителей от компании «Пятёрочка», зарабатывающей сотни миллиардов и тратящей миллиарды на пустую рекламу, магазинами которой утыкана вся страна, чьи бенефициары сидят в Лондоне, который масштабно поставляет оружие для убийства жителей новых территорий России и наших парней».

Вадим Шумков добавил, что также не были замечены на пунктах сбора гумпомощи и другие российские миллиардеры и миллионеры.

«Мы не видели там тех, кто ранее возглавлял российские списки Форбс и кого горделиво величали «капитанами российского бизнеса». Никого из тех, кто с яростью голодных крыс в 90-е дербанил российские госактивы и госбюджет. Там нет мутных хлопцев, поднявшихся из фарцовки, кто по старой привычке (руки-то помнят) меняет сейчас людей и интересы страны, благодаря которой они поднялись и состоялись, на интересы стран где они прячут украденное и где им в любой момент просто могут дать пинка. Там нет никого из самоназначенной околокультурной элиты, крикливых тв-клоунов и прочих «тиктокеров-стендаперов»», – сообщил Шумков.

Он отметил, что вещи и деньги жертвуют обычные люди – пенсионеры, рабочие, школьники. «Мы видим там народ. Такой, какой он есть. Без шелухи и инородных элементов. В период, когда твоей стране и твоему народу непросто, ты либо с ними, либо – ты мимо. Либо ты разделяешь тяготы своей страны, проявляя сострадание к тем, кому тяжелее, либо ты – не являешься органичной частью этого народа. Либо ты зерно, либо инородное тело. Тот самый библейский плевел» – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, Ольга Федорова

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