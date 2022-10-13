Курганцам будут платить за сообщения о мусоре, выброшенном из авто на трассе

Курганские власти заявили о том, что будут выплачивать по 5 тыс. рублей каждому, кто зафиксируют факт выброса мусора на автодорогу и сообщит о нем в Курганавтодор.

«Нужно зафиксировать на фото или видео факт выброса мусора из транспортного средства на региональной трассе, в том числе сделать кадры с госномером данного автомобиля, его местоположением. Материалы принимаются на электронную почту: kurgan_avtodor@mail.ru (в теме письма указать «Мусор на обочинах», в тексте письма просим указать личные данные для обратной связи, необходимые пояснения относительно направленных материалов», – объяснили правила в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Там добавили, что дорожные предприятия, чья задача – содержать дороги области в надлежащем состоянии, вынуждены большую часть времени и сил тратить на очистку дорог от мусора. Гражданам, которые выбрасывают мусор в неустановленных местах, грозит административная ответственность – штраф до 15 тыс. рублей, юрлицам – до 50 тысяч рублей.

Курган, Ольга Федорова

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