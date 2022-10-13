В Кургане скорая отказалась помочь пенсионеру и он умер

В Кургане скорая помощь отказалась госпитализировать пожилого мужчину, в результате он умер от обширного инфаркта. Об этом в соцсети ВКонтакте рассказала его внучка Анжелика Тобола. По словам девушки, скорую вызвали утром 10 октября, но врач не оказал никакой помощи.

«Более того, врач отказался делать ЭКГ. Свой поступок она обосновала мне тем, что не видит в этом никакого смысла. После чего скорая уехала.

Вызов второй скорой состоялся в 15:07, так как состояние дедушки ухудшилось. Дедушку госпитализировали дедушку во вторую горбольницу. Там ему поставили диагноз обширный инфаркт. После чего на реанимации перевезли в БСМП. Там этот диагноз подтвердили. 12 октября он скончался в 04:31. В реанимации БСМП. Прошу как можно быстрее разобраться в данной ситуации и предпринять меры! Это не дело когда наши врачи отказываются оказывать медицинскую помощь. Если бы первая скорая его забрала, то все обошлось и он был бы жив», – написала Анжелика.

В комментариях под постом курганцы массово жалуются на качество медицинских услуг в областном центре и рассказывают жуткие истории из своей практики.

«У меня ребенка так же на первой скорой не увезли в больницу, а когда мы дождались вторую машину аппендицит лопнул у ребенка, в итоге еще и я виновата, что сразу не привезла», – сообщает Марина Орлова.

«Тоже не давно похоронила папу. Тоже вызывали скорую 3 раза, никто не забрал, аритмия хроническая идите в поликлинику», – пишет Екатерина Ишкаева.

«Если я расскажу, как мы пытались спасти моего дядю, тут у всех волосы поседеют. Надежды нет. Начиная с диспетчера там сидят бессердечные», – уверена Елена Краснова.

В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что факты, изложенные в посте, требуют проведения проверки и попросили автора направить официальное письменное обращение.

Курган, Ольга Федорова

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