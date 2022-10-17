В Зауралье продолжилось снижение инфляции в сентябре

В Курганской области продолжается снижение инфляции. В сентябре 2022 года она составила 13,94% (в годовом выражении). Это на 4,8% ниже, чем в апреле 2022 года (18,74%), когда был пик роста цен.

Рост цен на продовольственные товары в сентябре составил 15,22%, на непродовольственные – 15,21%.

Напомним, в сентябре 2021 года годовая составляла инфляция 8%.

Курган, Ольга Федорова

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