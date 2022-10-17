В полях Курганской области перестанут плясать провода

Энергетики ликвидировали довольно редкое явление, зафиксированное в Курганской области. На линии электропередачи 220 кВ «Шумиха – Промышленная», проходящей по землям сельхозназначения, в зимнее время года наблюдалась так называемая «пляска проводов». Возникала она при сильных порывах ветра и выражалась в колебаниях проводов и тросов на высоковольтных линиях электропередачи, что может привести к повреждению линейной арматуры, проводов и опор. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЭС Урала, для того, чтобы ликвидировать пляску проводов, были установлены гасители вибрации, которые значительно снижают риск возникновения нежелательного явления и возможного технологического нарушения.

Отметим, что ЛЭП «Шумиха – Промышленная» участвует в энерготранзите между Курганской и Челябинской областями, от нее зависит электроснабжение потребителей Курганской области с численностью населения более 805 тыс. человек. Также данная ЛЭП обеспечивает электроснабжение объектов ПАО «Транснефть» и Свердловской железной дороги.

Курган, Елена Васильева

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