Челябинцы задержаны в Зауралье за незаконный отстрел косуль

В Сафакулевском районе Курганской области 15 октября полиция задержала четверых мужчин за незаконную охоту.

Егеря заметили в лесном массиве следы крови, которые привели их на место разделки диких животных. Вблизи они увидели легковой автомобиль, к которому спустя некоторое время вышли граждане, подозреваемые в браконьерстве.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что четверо мужчин возрастом от 44 до 52 лет, среди которых были как местные жители, так и проживающие в Челябинской области, совершили незаконный отстрел двух особей сибирской косули. Полицейские изъяли у злоумышленников незаконно добытые туши, а также автомобиль, оружие и патроны», – сообщили в УМВД по Курганской области.

Материальный ущерб, причиненный департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области составил восемьдесят тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Ольга Федорова

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