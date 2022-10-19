Власти Кургана закупают новую иллюминацию на 11 млн рублей

Администрация Кургана закупает праздничную иллюминацию на 11 млн рублей. До 30 ноября на улицах областного центра появятся более трехсот световых консолей и световые панели. Декоративную иллюминацию разместят на столбах освещения по улицам Омская, Гоголя, Бурова-Петрова, на мосту «Корвет», на площади им. Ленина и т.д.

Подрядчик уже выбран – им стала курганская компания «Климат 45». Согласно сайту Госзакупки, изначально мэрия города собиралась заплатить за консоли 13,8 млн рублей, но победитель торгов согласился выполнить работы на 3 млн дешевле. На консолях будут герб Курганской области, логотип Кургана, звезды и триколоры.

Напомним, ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в этом году власти Зауралья не намерены закупать праздничную иллюминацию в связи с СВО.

«Мы привыкли, что и Курган, и большинство административных центров к Новому году загораются дополнительной иллюминацией. Строятся красивые новые городки, ставятся яркие украшения. Уверен, вы все поймёте нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели, в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней», – заявил Шумков. Он добавил, что украшать муниципалитеты к Новому году будут тем, что было закуплено в прошлые периоды.

Курган, Ольга Федорова

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