Глава СКР Бастрыкин: в Зауралье сложилась неблагоприятная ситуация с жильем для детей-сирот

В Курганской области сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин после того, как лично выслушал жительницу Зауралья в ходе приема граждан.

Женщина оказалась не только сиротой, но и многодетной матерью. Ей и другим гражданам из числа сирот в 2018 году предоставили квартиры в доме, который был построен с нарушением норм строительства. Через два месяца после заселения в квартирах появилась плесень, произошло затопление грунтовыми водами, засорилась вентиляция. Вместе с тем заявительница отметила, что на сегодняшний день подавляющая часть нарушений, допущенных при строительстве дома, устранена.

Руководитель СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко доложил о ходе и результатах расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На сегодняшний день предварительное следствие завершено, уголовное дело передано прокурору для последующего направления в суд.

Председатель СК России отметил, что разрешение ситуации с жильем детей-сирот в Зауралье требует консолидации усилий правоохранительных органов и органов госвласти. В завершение личного приема Бастрыкин озвучил ряд поручений курганским следователям и определил сроки их исполнения, – сообщили в СКР.

Курган, Ольга Федорова

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