В курганской школе развивается конфликт из-за нарисованной в учебнике свастики

В Кетовской школе ученика оштрафовали за свастику в учебнике. Родительский комитет Курганской области (структура, которая боролась за открытие построенной кетовской школы – прим.ред.) осудил директора учебного заведения. А департамент образования Курганской области заявил, что такие вещи нельзя называть «детской шалостью», так как именно такие запрещённые символы рисовал террорист, расстрелявший детей в школе Ижевска.

Об инциденте стало известно из паблика родкома «Вконтакте».

«В школе кто-то из учеников на странице книги из стикеров составил символ, публичное демонстрирование которого запрещено законом. Хотя отсутствовали даже малейшие признаки увлечения школьниками запрещенной темой, администрация школы решила наказать ученика, у которого и была злополучная книга. С этой целью директор школы обратилась в полицию. Сотрудники полиции, несмотря на попытки ученика объяснить, что он этого не делал, привлекли его к административной ответственности по ст.20.3 КоАП РФ. Комиссия по делам несовершеннолетних посчитала вину доказанной и вынесла наказание в виде штрафа 1000 руб. Сейчас юноше грозит постановка на учет по очень нехорошей статье со всеми вытекающими последствиями. Осуждаем действия администрации школы- вместо того, чтобы объяснить, рассказать, научить, они, не имея даже достаточных доказательств, решили испортить судьбу подростка, закрыть ему двери в гос.органы, полицию и т.д. Это противоречит моральному кодексу педагога, подрывает авторитет учителя, по степени последствий поступка гораздо страшнее, чем детское необдуманная шалость», – написали представители родкома.

Структура пообещала оказать юридическую помощь школьнику.

Областные чиновники поддержали руководителя школы. Департамент образования и науки Курганской области заявил, что наказать мальчика нужно обязательно и что старшеклассник уже не единожды рисовал такой символ.

«Старшеклассник Кетовской средней школы неоднократно «рисовал» запрещенные знаки и не реагировал на замечания педагогов. Беседы учителей со школьником и его мамой не возымели никакого действия. Таким образом информация, опубликованная в паблике Родительского комитета Курганской области о том, что у школы не было причин и оснований наказывать школьника, не соответствует действительности. И «детская шалость», как выражается «родительский комитет» уже завтра могла бы обернуться большой трагедией. Еще свежи в памяти недавние трагические события – молодой человек, безжалостно расстрелявший детей в одной из школ страны, тоже рисовал запрещённые символы и на первый взгляд «не представлял никакой угрозы для общества», – говорится в комментарии ведомства в той же группе «ВК».

Кетовский округ, Наталья Ефремова

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