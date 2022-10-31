В Зауралье завершена мобилизация

В Курганской области 28 октября была завершена частичная мобилизация. «Установленное задание для Курганской области выполнено», – сказал военный комиссар Айрат Зарипов и поблагодарил власти региона за организацию и проведение мобилизации.
Зарипов добавил, что с 1 ноября стартует осенняя призывная кампания. «Для участия в специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут», – уточнил он.
Курган, Ольга Федорова
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