Глава департамента ГО и природных ресурсов Курганской области Носков лишился поста

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков лишился своей должности и перешёл на новое место работы. С 1 ноября он назначен исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства Курганской области 31 октября 2022 года.

В должности главы департамента г-н Носков проработал чуть более года, он был назначен в августе 2021 года.

Новым главой департамента вместо г-на Носкова назначен пока в статусе исполняющего обязанности его заместитель – Олег Поршаков.

Курган, Наталя Ефремова

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