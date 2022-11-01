«Ласточка» сбила насмерть женщину на пути из Екатеринбурга в Курган

В Курганской области женщину сбило скоростным пассажирским поездом насмерть. Трагедия произошла вечером 31 октября 2022 года. Обстоятельства ЧП раскрывают в Уральской транспортной прокуратуре, которая проводит проверку.

«В 21:52 пассажирским поездом сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км. перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось. Смертельно травмирована женщина, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»