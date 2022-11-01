Курганские власти решили, сколько будут платить себе за командировки на Донбасс

Курганские власти определились сколько будут платить чиновникам за командировки на Донбасс. Гражданские служащие в период нахождения в служебных командировках на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать денежное содержание в двойном размере. Кроме, этого они получат суточные в размере 8480 рублей за каждый день.

Также госорганы могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения допрасходов, связанными с такими командировками, – говорится в постановлении губернатора Курганской области, подписанного 26 октября заместителем губернатора Константином Ермаковым.

Курган, Ольга Федорова

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