В Кургане три больницы остались без холодной воды

В Кургане три медицинских учреждения остались без холодного водоснабжения из-за аварии.
Как сообщает пресс-служба «Водного канала», нет воды в Городской больнице №2, в Курганской областной инфекционной больнице и в Курганском областном противотуберкулезном диспансере.
Ведутся работы по устранению аварии.
Курган, Ольга Федорова
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