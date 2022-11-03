В Кургане три больницы остались без холодной воды

В Кургане три медицинских учреждения остались без холодного водоснабжения из-за аварии.

Как сообщает пресс-служба «Водного канала», нет воды в Городской больнице №2, в Курганской областной инфекционной больнице и в Курганском областном противотуберкулезном диспансере.

Ведутся работы по устранению аварии.

Курган, Ольга Федорова

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