В Каргапольском районе продавец стала фигурантом дела из-за бутылки пива

Продавец магазина из Каргапольского района стала фигурантом уголовного дела. Женщина продала алкоголь несовершеннолетней девушке. Это не первое её нарушение – женщину уже наказывали за продажу спиртного детям, но тогда наказание было административным.

Продавцу 39 лет.

«В одном из магазинов района фигурант продала бутылку пива 16-летней девушке. В начале текущего года женщина уже была подвергнута административному наказанию за противоправное деяние, предусмотренное ч. 2.1 ст.14.16 КоАП «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», – рассказали в пресс-службе управления МВД по Курганской области.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Каргапольский округ, Наталья Ефремова

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