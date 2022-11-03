Курганцам запретили пользоваться квадрокоптерами, исключение – чиновники

В Курганской области с 4 ноября запрещено использование беспилотных воздушных судов. Такое решение принял оперштаб со ссылкой на действующий в регионе режим базовой готовности.

Этот запрет не касается федеральных и региональных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений. Таким образом пресс-служба губернатора Курганской области продолжит снимать видеоролики для соцсетей Вадима Шумкова при помощи квадрокоптера.

В постановлении также уточняется, что использовать квадрокоптеры смогут предприятия и организации по договору с органами власти «в рамках возложенных на них функций». Для всех остальных запрет будет действовать до тех пор, пока не снимут введенный указом президента РФ режим базовой готовности.



Курган, Ольга Федорова

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