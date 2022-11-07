Казаки будут патрулировать улицы Кургана и Катайска

Казачьи патрули будут вместе с полицией контролировать безопасность улиц в Кургане и Катайске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«Впервые совместное патрулирование казаков, входящих в состав казачьих обществ, и сотрудников полиции по охране общественного порядка было осуществлено в регионе в День народного единства. В праздничные и выходные дни, с 4 по 6 ноября, под контролем казаков находились места наиболее массового скопления людей – центральные площади, набережные, автовокзалы»,– говорится в сообщении правительства региона.

Там добавляют, что в результате этих рейдов задержаны 8 нарушителей общественного спокойствия.

Инициатива казачьих патрулей, уверяют в пресс-службе, принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.

Курган, Катайск, Наталья Ефремова

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