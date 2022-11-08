В Курганскую область с начала года ввезли 280 тонн иностранной овечьей шерсти

В Курганскую область с начала года ввезли 280,4 тонн овечьей шерсти из-за границы. Свежая партия в 60,8 тонн поступила из Туркменистана. Подробности рассказывают в пресс-службе управления Росссельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудниками отдела пограничного ветеринарного контроля 3 ноября совместно с сотрудниками Тюменской таможни был проведен досмотр 3 транспортных средств с 60,8 тоннами овечьей мытой сараджинской осенней шерсти (происхождение Республика Туркменистан), поступившей в адрес хозяйствующего субъекта Курганской области. Груз прибыл автотранспортом в сопровождении ветеринарных сертификатов и ветеринарных свидетельств. Согласно документам, сырьё было подвергнуто горячей мойке с применением химического препарата (мыльно-содового раствора с каустической содой), автотранспортные средства до погрузки были обработаны и продезинфицированы»,– рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как отмечают в ведомстве, с курганского предприятия шерсть будет поставлена в другие регионы: Ивановскую, Омскую, Рязанскую области, где она используется для производства одеял.

Курган, Наталья Ефремова

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