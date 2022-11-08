В суд ушло коррупционное дело экс-директора курганского департамента Герштанского

В суд поступили материалы расследования в отношении бывшего директора регионального департамента имущественных отношений в Курганской области. Речь идёт о Михаиле Герштанском. Его обвиняют в принятии на баланс неликвидных квартир, которые потом передали детям-сиротам. Подробности раскрывают в прокуратуре области 8 ноября 2022 года.

«По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2019 годы подписал документы о принятии на баланс Курганской области жилых помещений в с. Сафакулево и в г. Петухово, которые не отвечали санитарно-техническим требованиям. Указанные квартиры были предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – говорится в ообщении надзорной инстанции.

В жилом доме в Петухово подрядчик устранил недостатки, допущенные при строительстве. А вот в Сафакулево прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения граждан другими жилыми помещениями.

Квалификация обвинения – п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Курган, Наталья Ефремова

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