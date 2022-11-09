Жителей Кургана под предлогом бесплатного медобследования заманивают мошенники

Жителей Кургана обманывают мошенники под видом медицинских работников. Горожанам предлагают бесплатное медицинское обследование, а после того, как человек соглашается и приходит в офис, его убеждают взять кредит для оплаты оздоровительных процедур. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Курганской области. Туда поступило 12 письменных заявлений от пострадавших, которые попросили помощи в расторжении кредитного договора. Роспотребнадзор обещал подать иски в суд для защиты этих граждан.

В ведомстве не называют название медцентра. Согласно информации из соцсетей, по такой схеме действует центр «Авиценна».

«Под видом бесплатной диагностики здоровья в оздоровительный центр, расположенный в Кургане, мк-рн Шевелёвка, приглашают доверчивых горожан (особенно любят пенсионеров). Сотрудники данной организации находят потенциальных клиентов вблизи поликлиник и иных медицинских организаций, а также рядом с отделениями банков, «охотясь» на граждан, снявших со счетов крупные суммы. Человек в белом халате осматривает, меряет давление, проводит нехитрые манипуляции и даёт заключение о состоянии здоровья. Далее, используя психологические приёмы, убеждают заключить договор с привлечением кредитных средств. В результате такой диагностики, выходя из центра, потребитель имеет 2 договора: купли-продажи абонемента на комплекс услуг и кредитный с 2-мя различными организациями: исполнителем и банком», – описывают схему в надзорном ведомстве. Именно такими словами описаны и манипуляции в медцентре «Авиценна».

Злоумышленники нашли лазейку в законодательстве: в договоре указано, что исполнителем оказываются услуги общеоздоровительного, косметического и/или релаксирующего характера, не являющиеся медицинскими. Следовательно, такие услуги не лицензируются.

В Роспотребнадзоре дают совет курганцам, которые попали на удочку злоумышленников: потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов – ст. 32 закона РФ «О защите прав потребителей».

Там напоминают ст.11 закона о потребительском кредите:

– с даты получения кредита в течение 14 календарных дней без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования получатель может вернуть всю сумму потребительского кредита;

– в течение 30 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа), предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели – вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита (займа) или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.

При этом, если договоры (кредитный, купли-продажи, оказания услуг) были заключены под влиянием заблуждения, сделка может быть признана недействительной в судебном порядке (ст. 178 ГК РФ), для чего необходимо также обратиться в суд.

Курган, Наталья Ефремова

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