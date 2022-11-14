Курганские власти показали эскиз новогоднего городка

Новогодний городок обойдется бюджету Кургана в 6 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, в декабре 2022 года на площади Ленина смонтируют 15-метровую ель с шатром, состоящим из 208 лучей. На изготовление конструкции уйдет не менее 600 полутораметровых сосен.

Рядом с елкой установят ледяных Деда Мороза (высотой 2,8 метра) и Снегурочку (2,6 м.) Также в новогоднем городке оборудуют 35-метровый каток с резной аркой. Живые деревья на площади украсят светодиодными гирляндами.

Эскиз скульптурной композиции Деда Мороза и Снегурочк с сайта госзакупок

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»