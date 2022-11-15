На ремонтируемом стадионе «Локомотив» в Кургане грузовик наехал на пешехода (ФОТО)

На стадионе «Локомотив» в Кургане, который сейчас реконструируется, произошло ДТП. Под колёса грузового автомобиля попал пешеход. Инцидент случился 14 ноября 2022 года. Подробности раскрывают в управлении ГИБДД по Курганской области.

«В 10:30 на улице Пушкина, в районе дома № 10, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Шаанкси», двигаясь задним ходом по территории стадиона «Локомотив» допустил наезд на пешехода. Пострадавший – 1980 года рождения. Он находился с правой стороны на насыпи с щебнем по ходу движения автомобиля. Не удержавшись, пешеход соскользнул с насыпи под переднее правое колесо проезжающего мимо «Шаанкси», – описали обстоятельства происшествия в госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Курган, Наталья Ефремова

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