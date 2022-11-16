В Зауралье идет опасное похолодание

Аномальное похолодание прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов России, в том числе в Курганской области. Отклонения от климатической нормы будут до 7-16 градусов, что является опасным явлением, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в регионах Урала температура ожидается на 9-14 градусов ниже нормы с 16 по 18 ноября. В Курганской и Челябинской областях она будет опускаться до 22-24 градуса мороза, в Свердловской и Тюменской областях – до 28-29 градусов мороза. Такие значительные отклонения от нормы на протяжении нескольких дней создают трудности для энергетиков и других городских служб, а также могут негативно влиять на самочувствие человека.

Курган, Ольга Федорова

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