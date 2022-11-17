«Курганстальмост» в эпицентре скандала – предприятие рискует потерять госконтракты

Курганская область снова засветилась в СМИ. Правда, на этот раз источником для материалов послужил не известный своей эксцентричностью губернатор Вадим Шумков, а одно из главных предприятий региона – «Курганстальмост». Владеет им семья Парышевых, входящая в топ-5 самых богатых семей Зауралья.

ЗАО «Курганстальмост», выполняющее заказы по строительству в разных регионах РФ и берущее под это госзаказы, оказалось замешано в скандале с обналичиванием денежных средств при строительстве «Ростов-Арены» к футбольному чемпионату мира. Нарушения были выявлены налоговиками. По данным целого ряда СМИ, к руководителям предприятия, выигравшего в этом году ряд тендеров на возведение крупных объектов социальной инфраструктуры, возникли вопросы у властей, в том числе Зауралья, и силовиков, взявших «Курганстальмост» и его владельцев «на заметку».

Скандальные подробности

На днях флагман национальной индустрии мостостроения оказался на первых полосах СМИ с информацией о результатах налоговой проверки. Как первоначально сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, выявлено 10 случаев недоимок в бюджет на общую сумму 144 миллиона рублей при строительстве к Чемпионату мира по футболу 2018 года нового стадиона в Ростове-на-Дону. Также установлено как минимум 13 эпизодов обналичивания денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей под видом закупки в Германии PES-мембран для «Ростов-Арены» по госконтракту Минспорта. Гендиректор курганского предприятия Дмитрий Парышев решительно отвергает обвинения, сообщает «Уралинформбюро».

Погасить «пожар» ему пока не удается. Инсайдеры утверждают, что к руководству «Курганстальмоста» возникли вопросы в правительстве Зауралья. Следует напомнить, что в июне (накануне завершения проверки) курганские власти внезапно отказались от контракта (137 миллионов рублей) на строительство Центра культурного развития, который выиграл «Курганстальмост». Жители микрорайона Заозерный в Кургане даже не успели обрадоваться, что через полтора года у них будет свой «очаг культуры» – информация о данном контракте сейчас вообще отсутствует на сайте госзакупок.

Вообще в 2022 году «Курганстальмост» без конкуренции победил в тендерах на постройку в Кургане семиэтажной поликлиники областной клинической больницы (более 788 миллионов рублей) и бассейна местного университета (более 242 миллионов рублей). Если в ближайшее время правоохранительные органы возбудят уголовное дело по факту обналичивания денежных средств при строительстве «Ростов-Арены», то оба проекта, скорее всего, окажутся под ударом.

С чего начиналась империя

Империю Парышевых создал Николай Васильевич Парышев, пишет «Уралинфрмбюро», изучившее вопрос. Потомственный курганец пришел на «Курганстальмост» в 70-х, а в 90-х возглавил приватизированное предприятие. Благодаря его усилиям за 15 лет прошла модернизация, были внедрены передовые ноу-хау, созданы СП с ведущими иностранными производителями. Своим бизнес-опытом он, разумеется, делился с сыновьями Сергеем и Дмитрием. В 90-е годы, когда развалился советский трест «Мостостройиндустрия» и на его базе было создано ОАО «МСИ», Парышев-старший сумел договориться о совместном бизнесе с таким же «красным директором» Иваном Кокотой, стоявшим во главе «Мостостройиндустрии». Парышев стал акционером МСИ, а Кокота – миноритарием ЗАО «Курганстальмост».

За год до своей смерти Николай Парышев не побоялся дать от ворот поворот самому Олегу Дерипаске. В 2007 году олигарх предложил владельцам «Курганстальмоста», занимавшего в тот момент треть рынка металлоконструкций в России, войти в его «Трансмашхолдинг» и был очень удивлен отказом.

Конечно, скоропостижная смерть такого сильного руководителя не могла не сказаться на качестве корпоративного управления. Особенно, когда на капитанском мостике предприятия встал Дмитрий Николаевич – бывший профессиональный хоккеист с дипломом экономиста, пишет «Уралинформбюро».

Кроме хоккея, охоты и рыбалки младшего сына Парышевых влекло в политику. Еще при отце в 2004 году он стал депутатом гордумы Кургана, где принимал деятельное участие в работе комиссии по бюджету, налогам и сборам. Эксперты, учитывая влияние отца семейства, даже видели в Дмитрии будущего губернатора Курганской области. Но смерть отца и мировой кризис 2008 года ударили по предприятию – выручка упала, дебиторская задолженность выросла, начались проблемы с платежеспособностью. Естественно, последовали массовые увольнения и сокращение рабочего дня, что вызвало «брожения» в коллективе. О политике Дмитрию пришлось забыть.

Взгляд в прошлое

В 2013 году издание The Moscow Post опубликовало 15-минутный ролик, в котором аудитор Александр Паршин рассказывает для Росфминмониторинга и ФСБ о схеме «обналички» 1 миллиарда рублей, в которой звучат имена Дмитрия Парышева и тогдашнего начальника управления ФНС по Курганской области Юрия Касьяненко. Через МДМ-банк на счета курганских фирм в 2011 году перечислялись деньги якобы за поставки бензина в Росрезерв, напоминает «Уралинформбюро».

Это видео, после которого Паршин пропал, примечательно тем, что он вообще-то долгое время являлся аудитором компаний Парышевых и знал всю подноготную. В ролике он заявляет и о том, что «Курганстальмост» грешит занижением налоговой базы. Парышевы с Касьяненко были в отличных отношениях. Начальника налоговой проводили на пенсию в 2014 году, а спустя два года Касьяненко был осужден за превышение должностных полномочий – он велел подчиненным закрывать глаза на нарушения бизнесменов.

Александр Паршин вместе с Парышевыми входил в состав учредителей ООО «Курганстальмост Лес». После смерти Николая Васильевича компания была «реорганизована». Среди учредителей новой, с точно таким же названием, аудитор не значится. Теперь там значатся Валентина и Сергей Парышевы, а также Иван Иванович Кокота. Тот самый «серый кардинал», который, как считают некоторые участники рынка, помогал мостостроителям получать выгодные контракты на строительство футбольных стадионов к ЧМ-18.

С воцарением Дмитрия Парышева ситуация в ЗАО «Курганстальмост» сложилась не в пользу персонала. Высококвалифицированные мастера все чаще стали жаловаться в госорганы на плохие условия работы, изношенное оборудование и непрозрачные тарифы при начислении заработной платы. Однако все жалобы Парышев-младший игнорировал, на предприятии проходили увольнения.

Несколько лет назад было обнародовано открытое письмо заводчан. Они рассказали о схемах ухода от налогообложения через завышение расходов на посреднические услуги и об «откатах» в оффшоры Дмитрием Парышевым. В частности, шла речь о строительстве мостов в Туркменистане украинской компанией «Дорожное строительство «Альтком». «Уралинформбюро» нашло доказательства поставок из Кургана металлоконструкций для моста через Амударью в 2016 году.

Обращение к силовикам с просьбой о проверке деятельности Парышева содержит такую характеристику: «Дмитрий Николаевич всегда жил и живёт на широкую ногу. Своих VIP-гостей он встречает на личном вертолёте и возит в свое охотхозяйство. Его жадности нет предела. Завод наш вот-вот рухнет, финансовая ситуация катастрофическая».

Добавим, что в собственности Дмитрия Парышева находится шикарный катер длиной 20 метров, купленный, скорее всего, для того, чтобы произвести хорошее впечатление на бизнес-партнеров, высказывает догадку «Уралинформбюро».

Кое-что про семейные дела

Старается соответствовать высокому социальному статусу Дмитрия Парышева и его жена Ирина. На страничке в соцсети VK она называет себя так: «Наставник. Финансовый стратег». В ее инвестиционном «портфеле» значатся первый в Кургане бутик-отель MOST на 15 дизайнерских номеров. Там же находится ее кофейня «Капучинерия» и элитный ресторан Meat&Wine (где проходят дегустационные вечера, на которых бутылка коллекционного вина стоит больше, чем месячная зарплата у работников ее мужа). Сегодня распиаренный бизнес-тренер учит на тренингах начинающих предпринимателей, как быстро делать деньги в экстремальных условиях. Но, как шутят в Кургане, для бизнесвумен вопроса, где взять денег, на самом деле нет – их всегда можно взять в своей семье.

Особое место в семейной империи занимает Валентина Иосифовна, мать Дмитрия и Сергея Парышевых. Она является учредителем нескольких компаний в Кургане. Парышевой принадлежит более 70% акций ЗАО «Курганстальмост», половина долей ООО «Курганстальмост-Лес». За ней решающее слово, без ее одобрения ни один воробей на территорию семейных предприятий не пролетит. В Кургане шепчутся, что посещения завода вдовой Парышева больше напоминают визиты босса японской якудзы. Подчиненные в три погибели смиренно склоняют спины перед «хозяйкой земли курганской», опасаясь поднимать глаза. Любое неверное слово или неудачная реплика может выбросить человека на обочину жизни.

Виды на будущее

Впрочем, деньги и 20-метровые плавсредства могут не помочь в сохранении семейного бизнеса. В бизнес-среде ходят активные слухи о том, что флагманом индустрии мостостроения заинтересовалась крупная финансово-промышленная группа – с прицелом на восстановление транспортной инфраструктуры на новых российских территориях. И чем больше туч нависнет над головой у Парышевых, в том числе налоговых претензий, тем дешевле будет стоить их главный актив в случае продажи.

Курган, Елена Васильева

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