Знала и молчала: в Кургане осудили подругу студента, который готовил теракт

В Кургане осудили подругу студента, который готовил нападение на колледж. Девушка слышала от однокурсника о том, что он хочет совершить теракт, но не рассказала об этом правоохранителям. Подробности раскрывают в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

В суде вынесли приговор студентке Курганского техникума сервиса и технологий. 18-летняя девушка дружила с однокурсником, которого подозревают в подготовке теракта.

Весной 2022 года юношу задержали.

«В его квартире изъяты самодельные взрывные устройства, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и рукописный план проведения террористического акта в здании колледжа»,– напоминают в ФСБ.

Девушка стала обвиняемой в уголовном деле. Квалификация – ст. 205.6 УК РФ «несообщение о преступлении, лице, которое по достоверным сведениям готовит или совершает преступление».

Приговором Курганского городского суда ей назначено наказание – штраф 50 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Наталья Ефремова

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