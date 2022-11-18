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Воскресенье, 20 ноября 2022, 10:38 мск

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Курганец с палками напал на автомобиль полиции

Курганец побил палками полицейский служебный автомобиль. Инцидент случился ночью 13 ноября в Шадринском районе. Жители поселка Прогресс вызвали участкового, чтобы тот угомонил их разгулявшегося соседа. Но пьяный 28-летний мужчина отказался подчиняться полиции.

Вместо этого он взял палки и стал наносить удары по кузову служебного авто, в салоне которого находился сотрудник. На помощь пришлось вызывать дополнительный наряд. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Курган, Ольга Федорова

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