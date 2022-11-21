На улицах Кургана в декабре начнут высаживать деревья

Мэрия Кургана 21 ноября закончила принимать заявки от потенциальных подрядчиков, желающих выполнить в городе работы по озеленению улиц.

С победителем подпишут договор на высадку шаровидной ивы (60 шт.), березы (18 шт.) и черемухи неубиенной (1 шт.). Посадить деревья подрядчик должен с 25 ноября по 10 декабря 2022 года. А затем осуществлять за деревьями уход (с апреля по конец октября 2023 года). Цена контракта – 2,8 млн рублей.

«Температура при посадке должна быть не ниже -15 градусов. Места посадки деревьев должны быть подготовлены непосредственно перед посадкой, использование мерзлого грунта не допускается», – говорится в техзадании. Подходящая для посадки деревьев температура, согласно прогнозу синоптиков, будет в начале декабря.

Курган, Ольга Федорова

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