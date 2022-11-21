В Кургане сгорел объект культурного наследия

В центре Кургана 21 ноября произошел сильный пожар. Горело здание мельницы братьев Бакиновых на ул. Набережная, 1.

«Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 21 минуту. Огнем было охвачено нежилое отдельно стоящее здание. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала. Пожару был присвоен повышенный ранг – ВЫЗОВ № 2. Сложность тушения заключалась в существенной площади пожара, наличии горючих материалов и ветровой нагрузке», – сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

Более полутора часов понадобилось пожарно-спасательным подразделениям для локализации огня на общей площади 800 кв.м. В 17 часов 57 минут на пожаре объявлена локализация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Жители подозревают, что дом подожгли специально, чтобы расчистить место для застройщиков. «Место козырное. Сжечь дешевле, чем снести», – рассуждают граждане в соцсетях.

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