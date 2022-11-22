Мэрия Кургана потратила на свою газету 16 млн рублей

Более 16,2 млн рублей потратит в 2022 году мэрия Кургана на городскую газету «Курган и курганцы», согласно сайту госзакупок. За эту сумму издание публикует правовые акты администрации, официальную информацию главы города, а также решения курганской гордумы и «иные информационные материалы». Стоит отметить, что в 2021 году мэрия Кургана потратила на печатное издание более 18 млн рублей.

Отдельно чиновники и депутаты оплачивают свой пиар на телевидении. Так, в 2022 году мэрия, согласно данным базы «Сэлдон», заключила контракты с телеканалом «Область 45» на общую сумму 2,8 млн рублей, а городская дума – на 700 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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