Трое детей погибли в пожаре в Курганской области

В Курганской области утром 22 ноября в пожаре погибли трое детей. Трагедия произошла в деревне Подуровка Целинного района. Горел частный дом по улице Степная. Следователи возбудили уголовное дело.

По предварительным данным регионального следкома, в результате пожара погибли дети, проживающие в указанном доме, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. В момент возгорания в доме находились также двое мужчин – они госпитализированы. Это дедушка детей и его сын 1995 года рождения. По данным пресс-службы правительства Курганской области, дедушка 1963 года рождения являлся опекуном детей. Мать лишена родительских прав, отца нет.

Уже есть предположение о причинах пожара – неисправность печного и электрооборудования, рассказали в СК.

«Следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики», – сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

Квалификация дела – ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как уточнили в правительстве региона, на месте сформирована и работает комиссия округа, по поручению губернатора Вадима Шумкова в Целинный округ выехали уполномоченный по правам ребенка Алёна Лопатина, а также представители главного управления социальной защиты населения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.

По заверениям чиновников, семью периодически навещали специалисты органов опеки. И когда они приходили, оборудование было исправно. «По информации администрации Целинного муниципального округа, семья находилось под патронажем соцслужб. Планово посещалась специалистами сектора опеки и попечительства 7.11.2022. Перед началом отопительного сезона органами системы профилактики в рамках межведомственного рейда 10.10.2022 была проведена проверка исправности печного оборудования и установленного автономного пожарного извещателя. При посещении семьи печь и извещатель находились в исправном состоянии. Главе семьи напомнили о мерах пожарной безопасности и вручили памятки», – уверяют региональные власти.

Целинный район, Наталья Ефремова

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