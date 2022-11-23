В Кургане вынесли приговор бывшему главврачу БСМП

Курганский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему главврачу больницы скорой медицинской помощи Веронике Евдокимовой. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, женщину приговорили к штрафу в размере 120 тыс. рублей.

Напомним, Евдокимова обвинялась в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Она премировала сотрудников, однако забирала и тратила деньги по личному усмотрению. Всего главврач причинила сотрудникам БСМП ущерб на сумму более 97 тысяч рублей.

Курган, Ольга Федорова

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