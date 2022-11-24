С декабря в Зауралье на 9-11% вырастет квартплата

С 1 декабря 2022 года жители Курганской области начнут платить за квартиру на 9-11% больше. Постановление об утверждении максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги подписал губернатор Вадим Шумков.

В Кургане и Шадринске предельный индекс составит 9 процентов, а в ряде округов (Альменевском, Куртамышском, Лебяжевском, Макушинском, Петуховском, Целинном, Шатровском и Шумихинском) – 11 процентов. В остальных районах повышения не будет.

Напомним, ранее правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022, тарифы вырастут на 9% в среднем по стране. При этом больше индексация не будет проводиться в следующие полтора года – до июля 2024. Перенос сроков, по данным Минэкономразвития, связан с необходимостью обеспечить стабильную работу инфраструктуры ЖКХ.

Курган, Ольга Федорова

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