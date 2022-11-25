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Пятница, 25 ноября 2022, 10:01 мск

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В Зауралье буксует исполнение федерального проекта «Чистая страна»

Курганская область оказалась в аутсайдерах исполнения федерального проекта «Чистая страна». Об этом в конце октября было заявлено на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, на котором шла речь о ликвидации несанкционированных свалок.

В протоколе совещания сказано, что высшими исполнительными органами госвласти Курганской области не исполненяется обязательство по заключению контрактов на ликвидацию свалок в границах городов. Курганским чиновникам было предписано до 15 ноября обеспечить заключение договоров (в том числе с единственным поставщиком), а также предусмотреть авансирование работ подрядчикам в 2022 году.

Из уральских регионов среди аутсайдеров также оказалась Челябинская область. Там тоже не тянули с контрактами.

Курган, Ольга Федорова

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