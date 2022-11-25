В Курганскую область пришли аномальные морозы. По информации синоптиков, с 25 по 30 ноября местами в Зауралье ожидается холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

«В этот период повышается вероятность увеличения техногенных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий в жилищно-коммунальной сфере, а также случаев обморожения среди населения», – предупреждают в МЧС и советуют курганцам одеваться многослойно – так легче сохранить тепло.

Курган, Ольга Федорова

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