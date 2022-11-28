В Курганской области почти на 3% выросло число больных ВИЧ

В то время как, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, во всех регионах России наблюдается ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией, в Курганской области оно растет.

Так, согласно данным курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, за 9 месяцев 2022 года выявлено 456 новых случаев ВИЧ-инфекции. «Заболеваемость повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7%. Курганская область стоит на 12 месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России», – сообщает центр.

В настоящее время больные ВИЧ-инфекцией (без умерших и выбывших) составляют 0,95% населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,78% населения). Всего в Курганской области от разных причин умерло 3670 ВИЧ-инфицированных. От ВИЧ-инфекции умерло 1058 человек, в том числе в 2022 году – 75.

Курган, Ольга Федорова

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