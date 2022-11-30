Курганский бизнес набрал кредитов на миллиарды

За год кредитный портфель субъектов малого и среднего бизнеса в Курганской области вырос на 20% и на 1 октября 2022 года составил почти 21 млрд рублей. В том числе представители МСБ области получили господдержку в виде льготных кредитов на сумму 408 млн рублей.

«С марта по октябрь по льготной программе стимулирования кредитования предприниматели региона оформили 73 кредита на пополнение оборотных средств на сумму 329 млн рублей и 6 кредитов на инвестиционные цели на 79 млн рублей», – сообщает Банк России.

На сегодня льготная ставка составляет 10,5% для среднего бизнеса, 11,5% для малых предприятий и 12,5% для микробизнеса. Размер кредита – от 3 млн до 1 млрд рублей для малого и среднего бизнеса, до 500 тыс. рублей – для самозанятых. Срок – до трех лет. Деньги можно направить на пополнение оборота, инвестиции или рефинансирование кредита, который был взят раньше.

Курган, Ольга Федорова

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