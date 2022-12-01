Губернатор Шумков назвал причину депрессий и суицидов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал очередной философский пост в своем телеграм-канале, в котором рассказал о том, как недооценка значимости родной культуры и национальных традиций сказывается на душевном здоровье россиян.

«Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею… Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни», – сделал вывод глава Зауралья.

Поэтому, по словам Вадима Шумкова, самая важная задача в сфере нацкультуры сейчас – прививать любовь к своим корням и памяти предков.

Курган, Ольга Федорова

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